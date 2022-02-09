劉櫂豪愛台東夢想資助計畫 開始徵件至3/15止

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東縣籍立法委員劉櫂豪鼓勵台東人勇敢追求夢想，舉辦「愛台東夢想資助計畫」，即日起年滿16歲到45歲台東縣民，可提出計畫報名參加，3月15日停止徵件申請。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，愛台東夢想資助計畫今年邁入第8屆，受到台東各個角落的關注，來自台東16個鄉鎮皆有夢想計畫參與，執行地點也到達台東各鄉鎮，而蘭嶼也已有夢想種子實踐，劉櫂豪非常高興看到有這麼多的愛台東創意在各處發芽。

劉櫂豪表示，今年總獎金新台幣40萬元，歡迎台東青年發揮任何創意與想法，勇於追逐與實踐夢想，提出追夢計畫，經專業評審擇優給予獎金資助。

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劉櫂豪從2015年舉辦首屆愛台東夢想資助計畫，至今已協助超過50名（組）台東青年完成夢想，並發出總獎金220萬，其中更有高中生成為夢想實踐家，2名高中女生容容與書勤以公車火車完成台東速寫，還有學生許宸從小跟著爸爸賞鳥因興趣發展出專業在高三時被入選，現也就讀大學相關科系。

另外，2021年得獎者馬佳文，透過輕鬆的Zumba 舞蹈，凝聚部落族人，平常靦腆害羞的佳文，跳起舞來臉上充滿自信，計畫結束了荒野部落婦女還熱情央求佳文繼續帶大家跳Zumba；2019年得獎者樹藝沙龍團隊由李潛龍帶領為台東的環境、樹木盡一份力，讓樹回到朝氣自然的生長；這其中很多動人故事讓他深深受到感動。（編輯：黃世雅）1110209