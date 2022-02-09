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日本福島食品解禁 桃園市提高檢測稽查量能

2022/2/9 15:11
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）日本福島食品解禁，桃園市長鄭文燦今天表示，市府3年來檢驗食品放射性物質共145件全數合格，未來將提高檢測稽查量能，並公布供民眾查詢，若中央有新規範，也會配合調整。

桃園市長鄭文燦主持市政會議，聽取衛生局「日本食品開放進口本府因應措施」專案報告後表示，中央昨天宣布日本食品進口管制的「三原則、三配套」新制，因應新制措施，市府核食稽查計畫將大幅增加稽查密度與採檢數量。

鄭文燦說，目前桃園食安稽查大隊擁有40名人力，桃園市近3年進行總計145件食品放射性物質抽驗，分別為108年40件、109年60件、110年45件，抽驗內容包括碘-131、銫-134、銫-137等放射性物質；抽驗產品包括水產、豆類、米麥、食用油脂等，都未檢測出具放射性污染食品。

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鄭文燦指出，市府將由過往年均稽查40件至60件，提升20倍至每年800件抽驗，在標示稽查部分，也將每月進行800件市售日本食品標示查核，範圍包括網購業者、進口業者、日本食品專賣店、賣場超市、藥妝店、日本料理業者等，並將查驗結果公告於「桃食安心資訊平台」供民眾查詢。

鄭文燦表示，衛生局在108年購置「Hidex 輻射食品快速篩檢儀」進行快篩，若放射核種檢驗結果超過中央公告安全容許量，將再送到衛生福利部食藥署指定的認證檢驗機構進行複驗，市府未來也會視需求狀況增設儀器設備，為市民健康及食安把關。（編輯：李錫璋）1110209

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