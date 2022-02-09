高雄60歲大樟樹面臨挖除 移植廟前廣場持續庇蔭

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄湖內台糖加油站旁樹齡60多年的大樟樹是地方之寶，但恐因道路拓寬遭移除，在立委邱志偉協調下，台糖將大樟樹賣給天真福廟，今天順利完成移植，未來將庇蔭廟前廣場。

民進黨立委邱志偉服務處今天下午發布新聞稿說明，高雄台1線湖內段拓寬在即，湖內台糖加油站旁、直徑1.5公尺、60多年樹齡的大樟樹恐面臨移除命運，在邱志偉協助媒合、湖內天真福廟斥資下，今天順利完成移植工程。

天真福廟主委陳松田表示，廟宇歷經10年的興建即將完工，但還缺一棵大樹遮蔭，在信徒們四處尋覓下，發現不遠處台1線拓寬工程路旁的大樟樹符合需求，經廟方請示供奉的「盤古帝王大天尊」擲筊獲首肯後，趕緊請邱志偉協助，協調相關單位取得大樟樹所有權。

邱志偉指出，雖然大樟樹因未達百年樹齡，並非屬列管老樹，但高聳、樹幹粗壯的大樟樹仍是地方之寶。由於大樟樹所有權為地主台糖所有，去年經協調台糖同意出售給廟方，也開始進行移植前置作業，為老樟樹鋸除樹冠、斷根並增加支撐，配合三工處施工期程，今天順利完成移植工程。

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邱志偉表示，在廟方有意移植大樹，台糖也同意出售所有權共創雙贏下，大樟樹移植似乎冥冥中自有定數，未來可以在廟前讓信眾歇腳、乘涼，繼續茂盛繁衍。

公路總局第三養護工程處針對台1線湖內段拓寬工程今年即將動工，相關設計、徵收作業都已趨完備，在工程施工前，天真福廟今天以重機具吊起拓寬路段旁的大樟樹，移植在廟前廣場旁。讓即將落成的新廟宇增添綠意，未來信徒們也有大樹遮蔭、乘涼。（編輯：黃世雅）1110209