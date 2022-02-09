苗栗𪹚龍點睛競技 客庄元宵活動揭序幕

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苗栗客庄元宵民俗系列活動揭序幕，9日由客委會主委楊長鎮（左4）、苗栗縣長徐耀昌（左3）、苗栗市長邱鎮軍（左5）等人為10支龍隊依古禮完成點睛開光儀式，象徵注入神靈之氣。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月9日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗𪹚龍活動今天舉行祥龍點睛儀式，10支龍隊依古禮完成點睛開光象徵注入神靈之氣，隨即展開舞龍競技，為今年苗栗市客庄元宵民俗系列活動揭開序幕。

苗栗市公所舉辦苗栗𪹚龍系列活動，今年邁入第24年，今天農曆正月初九循例在玉清宮前舉辦祥龍點睛儀式，由客委會主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人執筆點睛，為祥龍賦予神格靈氣，接著展開貓裏客家龍競技，各龍隊在鑼鼓聲中使出渾身解數，最後由禾豐龍藝拿下金質獎最高榮耀。

苗栗市公所表示，去年苗栗𪹚龍活動受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，祥龍點睛與舞龍競技採網路線上直播，未開放民眾參與，並取消民俗踩街等系列活動；今年考量疫情趨緩，相關活動如期舉辦。

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苗栗市公所指出，11日將舉辦踩街，邀請優質創意團隊結合大型人偶如漫威英雄、LED鏡面機器人等加入遊行隊伍；12日𪹚龍之夜除有強力「轟炸」的𪹚龍表演，也將安排「𪹚龍映像」大型定幕劇、皇家舞蹈團、即將成真火舞團等演出。

𪹚龍是苗栗客家庄元宵節傳統民俗，鞭炮放得越多，象徵來年運勢越旺，因此許多商家都自行買鞭炮，以包龍方式「轟炸」舞龍，使得苗栗市在過年後到元宵節期間，常見龍隊穿梭市街，炮聲不絕於耳，成為在地特色節慶。（編輯：郭諭儒）1110209