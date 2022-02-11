雙子星案都審通過 北市捷運局盼年底可動工

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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北雙子星開發案通過都審，台北市捷運局今天表示，都審會要求修正包含大型LED廣告設置方式等內容，後續仍要補送環差修正報告，25日將提報告，期盼今年底可動工。

台北市都市設計審議委員會10日審議台北車站特定專用區C1、D1（東半街廓）聯合開發新建工程案（雙子星案）。都審會去年9月30日開第1次會議，委員認為，開發單位提出內容公益空間不足，且應融合附近古蹟景觀等要求。

台北市捷運工程局副局長王偉今天指出，都審會昨天審議通過後，要求補送修正包含大型LED廣告設置應模擬行車視角、夜間狀況及長廊延伸交六、交八廣場與聯通台北車站空橋等細項內容。

王偉表示，將依都審會要求，修正相關內容後再送審，此外，雙子星開發案還需補送修正後環境影響差異分析報告，預估將修正報告送至台北市環境影響評估審查委員會審議。

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他說，都審、環差修正報告及內容若通過審議後，才能申請建築執照，2月25日將提出環差修正報告，期盼4月間申請建築執照、7月底取得建照，今年底可以動工。

台北雙子星開發案曾流標5次，後續傳出弊案，台北市捷運局2019年10月間正式發函通知藍天宏匯團隊遞補為最優申請人，台北市政府與藍天宏匯團隊12月間完成簽約，全案總投資金額預估新台幣606億元。（編輯：李錫璋）1110211