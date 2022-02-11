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宮廟陣頭走春恐成防疫破口 東縣府籲遵守防疫規定

2022/2/11 15:53
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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東元宵節重頭戲陣頭遶境和炮炸寒單（邯鄲）因疫情取消，不過仍有宮廟自行辦理走春和淨宅祈福未戴口罩，台東縣政府呼籲宮廟要嚴守防疫規範。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台東今年元宵遶境及炮炸寒單活動停止辦理，但縣內許多宮廟仍應信徒或商家邀請，在元宵期間辦理走春淨宅活動，近期常有民眾向縣政府反映，部分宮廟於走春淨宅或練習時未戴口罩，恐造成防疫破口。

台東縣政府呼籲宗教團體，春節期間因大量人口流動且群聚，在春節後更要注重各項防疫措施，不能存僥倖心理，務必落實防疫措施：實聯制、量測體溫及佩戴口罩。

如有接獲檢舉，確實有未落實防疫措施的情形，縣府將會依衛福部的公告移請衛生單位開罰。

台東縣政府民政處宗教禮俗科提醒宮廟，依疫情指揮中心的規定，目前宗教團體辦理活動預估參加人數達500人以上，應提送防疫計畫，核准後始得辦理，如500人以下雖免送防疫計畫，仍應遵守防疫規定。（編輯：黃世雅）1110211

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