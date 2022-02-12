遭疑燈節旁設攤用公家資源 陳思宇：與市府無關

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北12日電）民進黨北市議員擬參選人林延鳳指民眾黨在台北燈節附近擺攤，疑用公家資源造勢。民眾黨北市議員擬參選人陳思宇說，鄰居提供場地，盼服務市民、遊客，無關市府資源。

2022台北燈節活動在士林區舉辦，民進黨台北市士林北投區議員擬參選人林延鳳透過臉書（Facebook）發文，民眾黨北市士林北投區擬參選人陳思宇在台北燈節活動區域附近擺設攤位，招牌看板放置多名民眾黨台北市議員擬參選人頭像，質疑利用公家資源替選舉造勢。

陳思宇今天接受媒體電話聯訪時說，感謝鄰居提供贊助場地，攤位是要提供服務給逛台北燈節的市民或遊客，服務內容包含防疫物資、手機充電、燈節資訊等，且這是私人土地與台北市政府資源無關，此外，台北燈節在士林區舉辦，當地居民期待許久，希望燈節帶來人潮。

台北市觀光傳播局表示，陳思宇設置攤位非台北燈節規劃內容，不知道相關申請細節，場地應詢問陳思宇，若攤位不影響相關動線，不會干涉，且去年1月、2月就確認台北燈節在士林區舉辦，並在12月定案燈節全部範圍。

台北市長柯文哲上午出席北市府首長共識營時受訪指出，大型活動很多人會來蹭聲量，攤位在私人土地，如果是合法、合理也沒什麼好講。（編輯：李錫璋）1110212