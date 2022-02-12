炫目宇宙飛船衝上天 台北燈節引驚呼連連

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2022台北燈節主燈TAIPEI 40宇宙飛船精彩聲光秀12日晚間震撼登場，在群眾圍觀中，飛船在聲光效果及音樂節奏搭配下緩緩升空，帶起全場氣氛。中央社記者王飛華攝 111年2月12日

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）2022台北燈節今天開幕，主燈秀TAIPEI 40宇宙飛船結合強烈光波、震撼音樂升空，加上乾冰效果，引起民眾驚呼連連，今年還有水幕雷射投影、三大燈區等看點。

今年台北燈節以「生炒花燈 火力全開 大放光彩」為題，主燈TAIPEI 40宇宙飛船在樂團「血肉果汁機」特別創作的震撼樂曲中升空，並結合光波光束視覺效果及乾冰特效，觀眾驚呼連連，開幕式並邀請獲金曲獎加持的歌手桑布伊、樂團滅火器接力開唱。

市長柯文哲致詞時表示，宇宙飛船的駕駛隊長「祥虎」，發音很像台語的「最好」，希望大家都能過上最好的生活。

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觀光傳播局表示，燈節今天起至20日，每天晚間6時至10時，每30分鐘就有一場主燈秀，每場3分鐘；而今年還首次規劃「水火共舞聲光劇場」，近百公尺水幕光雕投影，加上多角度水型噴頭、多層次水舞，及隨著音樂噴發的焰火，打造精采水舞秀。

今年燈節三大主題燈區包含劍潭站夜市燈區、士林站光彩燈區、芝山站河濱燈區，呈現夜市百態、傳統舊街、自然生態等各種風貌，並展現科技燈飾創作與互動，民眾可漫步燈海中感受佳節氣氛。（編輯：方沛清）1110212

2022台北燈節11日至20日在士林區熱腦展開，今年活動主燈TAIPEI 40宇宙飛船每晚上演精彩聲光秀，12日適逢週末假日，吸引不少民眾到場欣賞。中央社記者王飛華攝 111年2月12日