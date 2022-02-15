成功市場臨時攤棚元宵節熄燈 中繼市場19日接棒

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台北市市場處15日表示，成功市場臨時攤棚於元宵節營業結束後，正式吹熄燈號，16日起休市3天，會陸續搬遷，後續位於大安區敦化南路2段的中繼市場（圖）將自19日入厝試營運。（台北市市場處提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月15日

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市成功市場臨時攤棚今天吹熄燈號，台北市市場處表示，位於大安區敦化南路2段的成功中繼市場19日起接續營業；另成功市場主體工程預計民國113年完工、營運。

台北市成功市場自75年啟用迄今逾30年，其座落於成功國宅前、靠近敦化南路，因市場相關設施較簡陋，台北市政府經與里長、居民、攤販召開協調會議後，於105年間達成共識，109年舉辦動土典禮，近200名攤販陸續先搬遷至市場旁的臨時攤棚，隨後再移至中繼市場。

市場處今晚發布新聞稿表示，成功市場臨時攤棚今天元宵節營業結束後，正式吹熄燈號，明起休市3天會陸續搬遷，後續中繼市場將於19日入厝試營運。

雖然成功市場建物外觀、設施較簡陋，但卻是周遭居民採買民生用品及生鮮蔬果的重要場所，市場處說，其販售商品多樣化、購物環境舒適且攤商親切，已成大安人的共同記憶。

市場處表示，接棒營運的成功中繼市場位於大安區敦化南路二段120號，距離臨時攤棚步行時間不到1分鐘，未來啟用後可望成為大台北地區嶄新亮點，市場1樓將持續提供新鮮蔬果、生鮮漁貨、南北雜貨銷售，並加強商品品質和傳承維持傳統好滋味。

除此之外，中繼市場2樓也精心打造成美食街，提供多元化美食和舒適共食區。

市場處提到，這次也攜手台灣多元藝術空間青年發展聯合會合作，由CITYMARX塗鴉團隊荷蘭籍藝術家FLEKS及西班牙籍藝術家ORBITA將塗鴉文化融入傳統市場，透過多變豐富色彩結合周遭生活圈特色，共同打造創作成功中繼市場3D彩繪牆，展現新風貌。

為歡慶成功中繼市場搬遷開幕，市場處說，即日起至3月18日將舉辦優惠活動，詳細資訊可至台北好市發聲或台北市公有成功市場臉書Facebook官方粉絲團查詢。

新建的成功市場主體工程預計113年完工，將改建為地下5層、地面層為廣場的鋼筋混凝土構造建築，預計同年7月開放攤販進駐地下1樓營業，地面層設置綠地則預估於同年9月開放。（編輯：方沛清）1110215