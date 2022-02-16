異味與飛安遭質疑 北市濱江水資源中心環評未過

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）北市府規劃於中山區興建濱江水資源中心，今天召開二度環評未過，委員及周邊居民關注污染及松山機場飛安問題，決議1個月內送件重審。

台北市政府今天召開環境影響評估審查第246次會議，審查濱江水資源再生中心興建案，該案位於中山區，基地面積5.05公頃，分為南、北基地，設有污水處理廠、滯洪池、停車場、飛機景觀公園等。

開發單位台北市工務局衛生下水道工程處表示，北市每天有90多萬噸污水，現有的迪化及內湖污水廠每天處理量分別為50萬及24萬噸。

為穩定北市自有污水處理廠處理量，並提升防洪紓流等，規劃濱江水資源再生中心，平均日污水量為16萬噸，最大日污水量19.2萬噸。

不過委員及周邊居民擔憂，興建濱江水資源中心可能對基隆河造成更多污染，民眾陳先生發言指出，衛工處量測基隆河的枯水期時間有誤、流量也不夠大，這種錯誤判斷是增加污染。

大佳里里長莊欽億則表示，中山區是台北市中心，在這裡設置不受歡迎的設施，會影響未來發展，且周邊土地40年前就被徵收卻一直閒置，市府無作為這麼多年，現在竟然又要擴大徵收。

莊欽億並指出，飛機景觀公園一定會與松山機場衝突，這樣等於鼓勵民眾逗留、造成飛安問題。

環評委員多表示，衛工處應做好異味氣體監測並設定標準，如何監測、巡檢頻率等作法要具體，同時也要思考替代方案，如擴建現有污水處理廠、提高效能。

衛工處表示，會連續監測異味，污水處理廠24小時都有人值班，若有民眾陳情異味會馬上處理；而污水部分，會要求廠商提升至三級處理。

最終決議環評未過，衛工處1個月內應針對異味監測方式、異常事件應變措施通報再補充，且開發案在土地徵收、污泥消化處理、再生能源發電、基隆河死魚等方面有疑慮，要送件重審。（編輯：張銘坤）1110216