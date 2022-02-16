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落實憲法保障 金門縣府提制定離島基本法

2022/2/16 16:44（2/16 17:07 更新）
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金門縣政府16日表示，為落實憲法增修條文對離島居民權益保障規定，縣府研擬地方制度法修正草案，爭取授權制定離島基本法。圖為縣長楊鎮浯（左拿麥克風者）在縣政顧問座談中回應建言。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年2月16日
金門縣政府16日表示，為落實憲法增修條文對離島居民權益保障規定，縣府研擬地方制度法修正草案，爭取授權制定離島基本法。圖為縣長楊鎮浯（左拿麥克風者）在縣政顧問座談中回應建言。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年2月16日
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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣政府今天表示，為落實憲法增修條文對離島居民權益保障規定，縣府研擬地方制度法修正草案，爭取授權制定離島基本法，未通過前，應以特別法保障金馬澎人民基本權利。

金門縣政府今天發布新聞表示，去年12月24日，執政黨團提出「地方制度法第4條」修正草案，將現行人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要的地區得設直轄市的限制條件允以放寬；另外，彰化縣也因人口達到符合升格直轄市條件，正式向內政部提出改制計畫，縣市合併升格議題，再度引發社會諸多討論；但對憲法增修條文第10條第12項後段明定對「澎湖、金門及馬祖地區人民之特別保障」，未見討論。

新聞稿指出，1月8日金門縣政府辦理縣政顧問請益座談會，有顧問建議修正「地方制度法」，擴大保障離島居民權益，金門縣長楊鎮浯當時表示贊同，指示縣府人員處理。

縣府行政處表示，目前關於離島居民權益保障的特別法規，僅有「離島建設條例」，欠缺像原住民族或客家族群有完整的保障體系法制，而適用「離島建設條例」的縣市也不只限於金門、連江、澎湖3縣，台東及屏東縣也包含在內；只依據「離島建設條例」，對離島3縣的地方建設及居民權益保障，助益實屬有限。

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金門縣政府指出，縣府已研擬「地方制度法第7條之4」修正草案，爭取明定授權制定離島基本法，同時，在基本法未制定通過前，應由行政院訂定特別保障法規命令，以符憲法增修條文保障澎湖、金門及馬祖地區人民基本權利的規範意旨。

金門縣政府表示，離島居民權益不能等，為爭取時效，修正草案內容已先洽連江縣、澎湖縣政府取得共識，近期更將邀請離島選區立委陳玉珍、楊曜、陳雪生，以及連江縣、澎湖縣政府首長共同研商，期盼能儘速將修正草案送進立法院並修法通過。（編輯：郭諭儒）1110216

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