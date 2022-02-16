新竹縣推聰明營養午餐 120所國中小受惠

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新竹縣長楊文科（右2）16日化身大廚端上料理並宣布，縣內120所國中、小學生午餐，不僅可吃在地新鮮蔬果，更加入堅果與全穀類等食材，攝取優質營養。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣政府今天表示，為讓孩子吃得健康，縣內120所國中、小學生午餐，不僅可吃在地新鮮蔬果，更加入堅果與全穀類等食材，攝取優質營養。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，他推動有機蔬菜進入校園，讓縣內國中小學生的營養午餐，能以在地農民種的新鮮有機蔬果為主要食材。

他說，今年2月開學後，加碼「聰明營養午餐」，在午餐中加入堅果類、全穀類、深色蔬菜、深海魚類、海藻類等，有助腦部發育的食材，讓孩子吃得健康又營養。

這次擔任「聰明營養午餐」菜單規劃者之一的成功國中營養師楊燕吟表示，在學童成長關鍵時期，能適當補充葉酸和礦物質鐵、鋅等，有助幼童腦部發展。

楊燕吟指出，為滿足學齡期兒童、青少年高達3成碘攝取不足問題，特別設計菜單，包含紫菜、海帶、海苔等富含碘的海藻類食材。（編輯：方沛清）1110216