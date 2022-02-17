國立空大接手台灣觀光學院校產 擬轉型創生園區

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮壽豐鄉台灣觀光學院去年9月停辦，校產捐贈國立空中大學管理，空大擬將校地轉型創生園區，並與花蓮縣政府合作，提供校內空間辦理相關進修及研習課程。

花蓮縣政府發布新聞稿指出，縣長徐榛蔚由局處首長會見空大校長陳松柏等人，商討空大創生園區的活化與利用，雙方意見交換，並推派縣府代理秘書長饒忠、空大副校長沈中元作為聯絡窗口。

陳松柏表示，空大擬將台觀校園規劃為創生園區，朝向社區大學、婦女大學、勞工大學等方向轉型，有意願與縣府合作，提供校內空間使用或接受縣府委託，辦理社區、婦女與勞工大學相關課程，提供在地民眾就近進修或學習的場域。

陳松柏說，空大能配合縣府辦理相關課程或經線上教學推動終身教育，以行動教育課程為例，目前在玉里鎮、鳳林鎮都有社工和公共行政等課程正在進行中。

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縣府指出，空大有意與縣府合作，聯合向文化部提計畫，於園區內建立藝術村，吸引駐村藝術家進駐；且花蓮是有機農業大縣，或建立野菜大學，推展有機農業課程。

縣府則針對觀光部分，提出規劃旅遊研習課程，讓外地人士前來花蓮接受短期社教課程。徐榛蔚表示，將統籌相關局處實地走訪了解創生園區空間，未來經合作辦理相關活動與課程，活化閒置空間。（編輯：黃世雅）1110217