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吃草莓不用到中北部 台南善化草莓季26日登場

2022/2/18 10:54（2/18 11:16 更新）
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台南市長黃偉哲（右）18日前往善化區晴空農場採草莓，並宣布2022善化草莓季26日登場，為期一個月。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月18日
台南市長黃偉哲（右）18日前往善化區晴空農場採草莓，並宣布2022善化草莓季26日登場，為期一個月。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月18日
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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2022善化草莓季26日登場，為期1個月；善化是南台灣最大草莓產地，想吃草莓不用專程跑到中北部。

黃偉哲今天在善化區晴空農場採草莓，且在2022善化草莓季行前記者會指出，大家以為想吃草莓僅能在中台灣或北台灣，事實上台南善化是南台灣最大草莓產地，病蟲害少，品質一流。

黃偉哲表示，草莓有益人體健康，包括美白淡斑，預防大腦退化，保護心血管，增強免疫力，降低糖尿病和心臟病等，歡迎大家到善化感受草莓魅力。

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台南市政府農業局長李建裕說，草莓原屬溫帶植物，經品種改良後適應台灣種植環境。台南市草莓種植面積5公頃，產量63.2公噸，其中以善化區2.6公頃居冠，在地草莓業者不斷精進栽培技術，品質大幅提升，同時提供更多農業休閒活動場域。

2022善化草莓季活動2月26日登場，3月25日閉幕，結合晴光、晴空、溫馨、美裕、南科等5家在地果園共同推出產業文化活動，26日開幕時以「野餐音樂會」為主題，善化啤酒廠將提供草莓啤酒試飲。（編輯：黃世雅）1110218

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