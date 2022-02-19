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福智僧團送暖到台東 祈願物資助貧弱

2022/2/19 16:03（2/19 16:11 更新）
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福智僧團祈福法會後，相關物資陸續分送各縣市，其中台東縣有26個單位申請，19日在台東市台東天后宮將159箱有機白米、平安麵、醬油等物資，交給熱心申請的村里長、學校、部落或社區發展協會協助轉發給需要民眾。（福智提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年2月19日
福智僧團祈福法會後，相關物資陸續分送各縣市，其中台東縣有26個單位申請，19日在台東市台東天后宮將159箱有機白米、平安麵、醬油等物資，交給熱心申請的村里長、學校、部落或社區發展協會協助轉發給需要民眾。（福智提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年2月19日
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（中央社記者盧太城台東縣19日電）福智僧團月稱光明寺祈願法會後物資，這2天陸續分送各縣市，台東有26個單位申請，物資在今天送達。

福智僧團月稱光明寺台東教室長黃瑞敏今天告訴中央社記者，今年祈願法會物資，台東有海山扶兒家園、達仁鄉台坂村、台東市復國里等26個單位提出申請，總數達360份。

今日下午在台東市台東天后宮場地，台東教室將159箱有機白米、平安麵、醬油等物資，交給熱心申請的村里長、學校、部落或社區發展協會協助轉發，將這些愛心物資送給有需要的人，傳遞僧團與各界的溫暖關懷與祝福。

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黃瑞敏表示，福智團體2002年起在創辦人日常老和尚帶領下興辦祈願法會，期盼為眾生帶來安樂，供品也選用各式天然有機、友善環境的產品，在法會中莊嚴陳設。2022年祈願法會在2月12至14日連續3天線上舉行，期盼透過後續公益捐贈，讓這份愛心化為守護環境與健康的美意。

台東教室除參與關懷社會的善行義舉，也積極推廣環保淨塑、種樹救地球、慈心有機、綠色保育等理念與行動，每年春、秋2季開設佛法研討班，提供社會大眾深入的心靈教育與關懷。（編輯：戴光育）1110219

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