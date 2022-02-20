疫情下逆勢成長 屏東觀賞魚產業成長2成

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屏東是台灣觀賞魚養殖及種魚培育重鎮，縣府也推動國際交流賽，今年觀賞魚賽事也首度加入神仙魚，首賽就由高雄的薛瑋均囊括紅魚組、紋路組、白子組的冠軍。中央社記者李卉婷攝 111年2月20日

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東是台灣觀賞魚養殖及種魚培育重鎮，縣府也推動國際交流賽。近年因疫情，進口觀賞魚數量大減，反而有利國內市場活絡，在品質提升下，屏東產業逆勢成長2成。

屏東縣長潘孟安今天參加「屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流比賽展覽活動」，並接受媒體聯訪表示，觀賞魚產業年產值高達新台幣40億元，屏東觀賞魚就占全國75%、米蝦則有85%。養殖環境經過輔導，生產具有國際競爭力的觀賞魚種，也為國家創造非常多的外匯。

屏東縣生技觀賞魚養殖發展協會總幹事洪明昌接受中央社記者訪問指出，台灣水質環境非常適合投資、育種觀賞魚。近期國外因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，受限於航班及國境封鎖政策，以屏東產業的國內銷售成長2至3成。

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今年觀賞魚賽事也首度加入神仙魚，首賽就由高雄的薛瑋均囊括紅魚組、紋路組、白子組的冠軍。薛瑋均接受記者訪問表示，要培養新的魚種，都須經歷基因失敗、純化不足等，約需3至5年的時間才能讓新品種的基因安穩定下。

這次的觀賞魚賽事，包括了孔雀魚、鬥魚、神仙魚、米蝦等種類。以孔雀魚、米蝦而言，今年因疫情影響，東南亞各國在國際航空運費增加的狀況下，進口商外銷進來的觀賞魚數量大減，這現象反而有利國內市場的活絡，台灣在品質的提升下，內、外銷量更是有增無減，過往的躉售滯銷情形，這2年已不曾發生。（編輯：謝雅竹）1110220