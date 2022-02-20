整修完工不到一個月 基隆城隍廟前地下道積水

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基隆市忠一路城隍廟前地下道1月底整修完工開放通行，20日上午卻出現積水。基隆市政府工務處表示，因其中一顆抽水馬達故障才會排水不及，已請廠商到場處理，並抽除積水，故障的抽水馬達會先更換。中央社記者王朝鈺攝 111年2月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市忠一路城隍廟前地下道1月底整修完工開放通行，今天上午卻出現積水，行人忍不住抱怨工程有做等於沒做，市府表示，因其中一顆抽水馬達故障才會排水不及，會盡快更換。

市府表示，位於基隆市中心的城隍廟前地下道及東岸廣場地下道，是民國60多年的產物，為保護人行安全，由地方團體捐建地下道，過去因未曾進行大規模翻修，常有陰暗潮濕、磁磚破損和排水不佳的問題。

基隆市政府去年5月啟動城隍廟和東岸地下道改造計畫，工程原本預計2月底完工，在工務處等單位努力下，工程進度大幅超前，於1月28日開放通行，不僅照明改善許多，白色牆面飾板等造型也讓地下道顯得更為乾淨、明亮。

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基隆市近日降雨不斷，完工不到1個月的城隍廟前地下道上午卻積水，一名長者走下地下道階梯後先是停頓查看，發現水已淹到腳踝只好折返，繞道改走平面道路，他忍不住向媒體抱怨，才整修完就積水，有做等於沒做。

市府工務處公有建築科長廖俊育向中央社記者表示，城隍廟地下道設有2顆抽水馬達，其中一顆因故障才會排水不及，上午9時45分已請廠商到場處理，先以運作正常的馬達連續抽排，積水於上午10時20分抽除完畢，至於故障的抽水馬達會先更換，市府也會同步檢查另一顆馬達是否有必要汰換。（編輯：張銘坤）1110220