高市拚第3劑覆蓋率5成 莫德納21日開打可現場報名

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高雄市長陳其邁今天說，高雄第3劑疫苗覆蓋率已逾3成，希望能提升到5成，他宣布21日起陸續再開莫德納疫苗接種站，不限劑次，可上市府疫苗預約系統預約，也開放現場登記。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上說，觀察高雄市近期確診Omicron變異株患者，有4成沒有症狀，難避免疫情輕症化、流感化、社區化；高雄市第3劑疫苗涵蓋率雖然已經有35.43%，但希望能提升到50%，所以再開設疫苗接種站，希望民眾踴躍登記施打。

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他宣布，21日在中油宏南訓練教室、24日在高雄國際會議中心、25日在岡山慈濟、26日在美濃國中大禮堂和西溪鳳芸中芸里民活動中心，都有疫苗接種站，提供施打第1、2、3劑的莫德納疫苗。

高雄市政府衛生局表示，接種時間為每天上午8時30分到11時30分、下午1時30分到4時30分；民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗預約系統」預約，也有開放現場登記，但名額有限，請民眾禮讓長輩優先接種。（編輯：卞金峰）1110220