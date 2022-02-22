飼主身亡金吉拉貓不食 新北動保處助找到溫暖家

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新北市動保處日前救援因飼主身亡未能返家而無人餵食的品種貓Dayday，但在收容後，Dayday可能因過於思念飼主、不願進食，讓動保員相當擔心，經嘗試多種方式安撫，總算讓Dayday逐漸願意進食。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月22日

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市動保處日前救援因飼主死亡多日未返家而無人餵食的金吉拉品種貓咪Dayday，但Dayday被帶回後疑思念飼主不願進食，經多方安撫後才逐漸進食，最後順利找到新飼主認養。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，日前接獲通報，指稱新店區1名房東擔心黃姓房客遲遲未回家，租屋處留有貓咪無人照顧餵食，急需委託收容。

動保處獲訊後派員到場訪查，發現貓咪是金吉拉品種，生命跡象虛弱，先將貓咪帶到新店動物之家協助安置，經查證牠的黃姓飼主已不幸過世。

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新店動物之家獸醫師莊子昇表示，經檢查，貓咪的身體狀況大致良好，但因未進食而有消瘦的狀況；收容後，Dayday疑因思念飼主，不願意進食，讓動保人員相當擔心，經嘗試多種方式安撫情緒，才讓Dayday漸漸願意進食。

動保處指出，原飼主的林姓友人透過房東與動保處聯繫，並提出原飼主曾要求她若不在時幫忙收留Dayday等事證，於是同意將Dayday交由林女飼養；Dayday在熟悉的新飼主陪伴下，逐漸恢復往日健康生活。（編輯：戴光育）1110222