部落頭目娶媳婦席開百桌 派出所寄放近百萬禮金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄茂林多納里魯凱族頭目家族20日舉辦婚宴，因適逢假日銀行未營業，轄區派出所得知後，主動協助新郎阿姨將近百萬婚禮禮金寄存派出所槍械室內保管，新郎阿姨也向警方表達感謝。（高雄市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄茂林多納里魯凱族頭目家族20日舉辦婚宴，但因適逢假日銀行未營業，擔心收取禮金遭竊。轄區派出所獲悉主動協助將近百萬禮金寄存所內槍械室，新郎阿姨也向警方致謝。

高雄市政府警察局六龜分局今天上午發布新聞稿指出，茂林區多納里魯凱族頭目家族2月20日中午舉辦婚宴，席開百桌，屏東縣排灣族、高雄那瑪夏區、桃源區等各地親友均前來參加，但因適逢週日銀行未營業，又擔心人潮來往，收取的禮金放在家中恐成宵小覬覦目標，眾多親友又無暇看管。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

多納派出所長李志能得知後，主動協助新郎阿姨將近百萬婚禮禮金寄存派出所槍械室內保管，並列入值班台交接項目，待隔天金融機構上班，再協助將代保管禮金護送至金融機構存放，新郎阿姨對派出所能適時提供協助也表達無比感謝。

六龜分局表示，民眾辦理婚宴收取鉅額禮金，若未妥善放置恐遭宵小覬覦，派出所均能提供代保管服務。也呼籲喜宴貴重物品不可置放明顯處，同時應做上暗號或將特徵、形式、編號記下。（編輯：黃世雅）1110223