更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】
國際

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中橫便道中斷 中市865路公車改道上梨山

2022/2/23 16:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）中橫便道17公里路段21日因巨石崩落擊損橋梁，交通中斷，豐原客運865路公車今天改道行駛原6506公路客運路線，由豐原經埔里、合歡山至梨山。

台中市交通局今天發新聞稿指出，台8臨37線17公里+200路段，巨石崩落擊損橋梁，交通中斷，初步評估至少需7天才可簡易搶通，考量大梨山地區基本民行，協調台中區監理所、南投縣政府、花蓮縣政府及豐原客運。

台中市政府交通局長葉昭甫指出，台中865路公車即日起將改道行駛原6506公路客運路線，調整後路線番號為「865臨」，從豐原發車經埔里、合歡山至梨山，豐原端發車時間為上午9時10分，梨山端發車時間為上午8時40分，沿線停靠豐原（豐原客運豐原站）、東勢（豐原客運東勢站）及梨山等3站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉昭甫表示，受865路公車調整行駛動線及考量駕駛員工時及行車安全等因素，866區1班次時刻調整為福壽山農場端上午8時15分及梨山端下午3時30分班次；866區2班次則全部停駛。

866區3班次時刻調整為天池達觀亭端上午8時及福壽山農場端下午3時45分班次；866路班次則維持天池達觀亭端下午4時40分及武陵農場端上午6時30分班次。市民搭乘「865臨」仍享刷卡10公里免費及上限10元優惠。（編輯：張芷瑄）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族