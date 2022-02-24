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高市茄萣運動公園風雨球場 預計年中完工

2022/2/24 13:03（2/24 13:36 更新）
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高雄市茄萣運動公園風雨球場正在施工，市府運發局表示，預估年中可全部完工，屆時茄萣民眾將有遮風避雨的籃球場、排球場及網球場。（邱志偉提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月24日
高雄市茄萣運動公園風雨球場正在施工，市府運發局表示，預估年中可全部完工，屆時茄萣民眾將有遮風避雨的籃球場、排球場及網球場。（邱志偉提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）茄萣運動公園風雨球場正在施工，高市運發局表示，風雨球場的鋼架、太陽能板等工程預計3月可完成，後續將進行球場鋪面工程，預估今年中全部完工，讓球場運動環境更佳。

為了讓茄萣區有一處遮風避雨的球場，市府選定腹地廣大的茄萣運動公園施作風雨球場兼太陽能發電。而為了增加發電量能，原本屬於紅土球場的網球場也一併納入，球場鋪面將全部更新為硬地的壓克力材質。

民進黨立委邱志偉近日邀體育署、高市運動發展局到現場會勘，運發局指出，風雨球場的鋼架、太陽能板等工程預計3月可完成，後續將進行球場鋪面工程，預估今年中可全部完工，屆時茄萣民眾將有遮風避雨的籃球場、排球場及網球場。

運發局表示，茄萣運動公園原本有4面硬地籃球場、4面紅土網球場，風雨球場工程將8面球場範圍全都納入，另其中4面網球場改成2面網球場及2面排球場。

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風雨球場鋼架及太陽能板由光電業者投資興建，球場地板鋪面總經費共新台幣970萬元，邱志偉爭取體育署補助840萬元，協助工程推動。球場上方的光電板預估一年約可發3884度電，總投資成本約14年可攤平。

邱志偉表示，民眾對新球場非常期待，運發局要注意球場夜間照明設施是否充足，另外夜間照明的電費支應，如由民眾付費可能會招致民怨，也許可以爭取國營企業認養，加強國營企業與地方互動。（編輯：謝雅竹）1110224

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