「不讓主席為難」 周春米拆與正副總統同框看板

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民進黨中常會決議要求初選參選人不得用與選對會成員同框文宣或看板，屏東縣長初選參選人、立委周春米24日主動撤下她與副總統賴清德及現任屏東縣長潘孟安同框的看板。（周春米服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月24日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）民進黨中常會決議要求初選參選人不得用與選對會成員同框文宣或看板，屏東縣長初選參選人、立委周春米今天主動撤下與總統、副總統同框看板，表示「不讓主席為難」。

民進黨中常會昨天決議，九合一初選，選對會成員如總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等重量級人物，都屬「公共財」，初選參選人不得將他們用在看板或文宣。

周春米掛出3款看板，除了個人看板外，還有一款與蔡總統、賴副總統、蘇貞昌及屏東縣長潘孟安4人同框看板，另有一款與賴副總統及潘孟安同框看板。

她今天透過新聞稿表示，雖然還沒有強制撤下原本掛上的看板，但她一夜思考後，為了「不讓主席為難、不讓黨員擔憂」，今天清晨開始拆除與正、副總統等選對會成員的看板，盼初選的兄弟姐妹之爭回歸地方。

周春米說，看到黨主席蔡英文在中常會說重話，提到「初選要節制，若重蹈2008年覆轍，她就是失敗的黨主席」，內心真的很難過、很有感觸，可以想見主席面對非常大的壓力，才會請大家要節制。

她說，既然參選首長，就應該展現高度，配合黨中央的政策，儘管黨內對於是否不溯及既往仍有很多聲音，她還是決定撤下與選對會成員的看板。

掛出與賴副總統同框看板、並有賴副總統推薦函文宣的參選人、立委鍾佳濱則透過新聞稿表示，依據民進黨的傳統，不論是黨主席、總統提名人還是總統本身，只要是黨員都會是從政同志優先引用的公共形象，藉以彰顯民進黨的價值。

他說，這次很多所謂的「唯一推薦」卻是透過照片同框，即便未取得當事人首肯，也讓民眾產生錯覺，「這是誠信問題，當然不應該」，中常會的決定，就是讓黨內前輩與參選人間，無須再爭論「推薦」是否取得本人的首肯，而一律要求大家不得再使用選對會成員的形象。

鍾佳濱說，雖然對他來講不是很公平，畢竟他有得到當事人的首肯，但還是願意配合，以符合中常會決定的方式進行。

同是參選人的立委莊瑞雄看板都是個人照，他今天接受媒體聯訪時表示，選對會成員如果表態，可能會被質疑裁判兼教練，而且民眾平時接觸不到這些大咖政治明星，也難判斷是真是假。

莊瑞雄表示，昨天中常會談到「不溯及既往」，是不帶給參選人困擾，畢竟拆看板是大筆費用，但至少是政治上表態。（編輯：謝雅竹）1110224

民進黨中常會決議要求初選參選人不得用與選對會成員同框文宣或看板。掛出與副總統賴清德同框看板的屏東縣長初選參選人、立委鍾佳濱24日表示，雖然對他來講不是很公平，畢竟他有得到當事人的首肯，但還是願意配合，以符合中常會決定的方式進行。中央社記者郭芷瑄攝 111年2月24日