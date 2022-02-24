企業家回饋苗栗 以父母之名贈車助弱勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

洋國實業股份有限公司創立於苗栗縣，董事長湯堂榮（右2）感念公司獲苗栗多年照顧及父母養育之恩，24日以雙親名義捐贈「身心障礙者日間照顧服務交通車」及「復康巴士」各1輛，由苗栗縣長徐耀昌（左2）等人代表受贈。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）企業家湯堂榮感念公司獲苗栗縣政府多年照顧，以及父母養育之恩，今天以雙親名義捐贈「身心障礙者日間照顧服務交通車」及「復康巴士」各1輛，回饋鄉里。

洋國實業股份有限公司董事長湯堂榮捐贈1輛身心障礙者日間照顧服務交通車給苗栗縣政府社會處，解決身心障礙者往返日間照顧據點的交通問題；同時也捐贈1輛復康巴士提供頭屋鄉公所使用。

贈車儀式今天在縣府舉行，由縣長徐耀昌、頭屋鄉長徐鑫榮代表受贈，並回贈感謝狀。

徐耀昌指出，感謝湯堂榮事業有成之餘，積極回饋苗栗；期許獲贈2輛車能發揮最大效益，提供身心障礙族群及長輩們友善舒適且安全的乘車品質，期待更多善心並認同苗栗的企業家，為地方整體發展共同努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐耀昌說，縣府推動身障社區式日間照顧服務，至今已布建6處服務據點，目前備有1輛北區交通車，此次獲贈日照交通車將投入南區，提供交通不便地區身心障礙者接受日間照顧服務。

頭屋鄉長徐鑫榮指出，頭屋鄉長輩經常到苗栗市就診，現有2輛復康巴士車齡均逾14年且使用率極高，這次獲贈新車，公所會充分善加利用，提供鄉內長者、民眾就醫及復健等接送服務。（編輯：方沛清）1110224