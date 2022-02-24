彰化大城鄉土雞場發現禽流感 撲殺9837隻土雞

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化縣大城鄉一處土雞場發現H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化動防所人員今天前往土雞場進行撲殺消毒工作，一共撲殺9837隻土雞。動防所指出，1月至今已撲殺11萬多隻家禽。

彰化縣政府發布新聞稿指出，彰化大城鄉一處土雞場21日通報場內雞隻有異常死亡情形，彰化縣動物防疫所人員前往現場進行採樣送驗，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所確認，雞隻感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

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動防所人員今天前往土雞場展開撲殺清場及消毒工作，共計撲殺9837隻土雞；動防所指出，如果以通報日期計算，今年1月至今已撲殺11萬4824隻家禽。

彰化動防所所長董孟治接受媒體聯訪指出，今天進行撲殺作業的土雞場，飼養的多為30天左右小雞，抵抗力較差，呼籲養禽業者加強場區消毒工作，嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，如發現家禽異常死亡，應立即通報動防所協助釐清原因，避免疫情擴散。（編輯：陳仁華）1110224