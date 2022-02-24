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八甲茶區魯冰花季登場 營造苗栗市後花園

2022/2/24 19:31（2/24 19:51 更新）
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苗栗市農會近年推動八甲地區茶園復耕計畫，栽培「貓裏紅茶」逐漸打響知名度，茶區綠肥作物魯冰花每年冬末初春盛開，金黃色花朵迎風搖曳，為茶區增添亮點，市農會配合今年花季，24日也推出「貓裏花季旅遊趣」小旅行。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月24日
苗栗市農會近年推動八甲地區茶園復耕計畫，栽培「貓裏紅茶」逐漸打響知名度，茶區綠肥作物魯冰花每年冬末初春盛開，金黃色花朵迎風搖曳，為茶區增添亮點，市農會配合今年花季，24日也推出「貓裏花季旅遊趣」小旅行。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）迎接魯冰花盛開季節，苗栗市農會今天在苗栗市八甲茶區舉辦「貓裏花季旅遊趣」為花季揭開序幕，期盼結合生態茶園、貓裏紅茶及在地景點，營造苗栗市後花園，發展觀光休閒產業。

苗栗市農會近年在農委會、苗栗縣政府協助輔導下，推動八甲地區茶園復耕計畫，栽培「貓裏紅茶」逐漸打響知名度，茶區種植的綠肥作物魯冰花，每年冬末初春盛開，金黃色花朵迎風搖曳，為茶區增添亮點。

市農會配合今年花季，推出「貓裏花季旅遊趣」小旅行，今天安排30名遊客展開生態茶園巡禮，欣賞盛開的魯冰花及DIY體驗、選購貓裏紅茶農特產品等遊程。

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八甲茶區及周邊苗栗市新英、南勢里一帶，去年成立「貓裏休閒農業區」，廣達近600公頃，成為苗栗縣第11個休閒農業區，也是全縣最大休閒農業區。

農委會水土保持局台中分局長邱啓芳、苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍與苗栗市農會總幹事謝錦明等人今天出席「貓裏花季旅遊趣」開幕式，期待持續提升紅茶品質，並串聯茶產業、苗栗市功維敘隧道及鄰近國立聯合大學相關科系，共同營造成為苗栗市的後花園，帶動整體觀光休閒發展和經濟繁榮。（編輯：張芷瑄）1110224

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