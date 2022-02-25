228連假 中社花市魯冰花迎賓、福壽山櫻花綻放

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台中市后里區中社觀光花市有業者110年在南投清境地區育苗高山高冷地花卉魯冰花，今年趁著228連假，將魯冰花移植到平地成功栽種，讓民眾不用塞車上山也能賞花。中央社記者趙麗妍攝 111年2月25日

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）228連假，台中市后里區中社花市移植高山高冷地花卉魯冰花，不用上山也能欣賞。福壽山農場內的櫻花現正盛開，麗寶樂園渡假區推出12歲以下兒童免費遊樂園優惠。

228連假將至，台中市后里區中社觀光花市從荷蘭引進30萬顆鬱金香的球根，50多種品種、花色，白色、粉色、黃色、紫色及雙花色系、重瓣色系等嬌豔花朵陸續在歐式花田中綻放，不用出國也能感受濃濃異國風情。

中社觀光花市業者賴啟文接受中央社記者採訪表示，去年在南投清境地區育苗高山高冷地花卉魯冰花，今年趁著228連假，將魯冰花移植到平地種植，民眾不用塞車上山也能賞花。

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連日來陰雨，近日放晴，福壽山農場副場長王仁助接受中央社採訪指出，因寒流來襲，低溫減緩了櫻花綻放的速度，千櫻園的櫻花已開8成，另有一處櫻花林為百櫻園，栽植昭和櫻、富士櫻，也是賞櫻美景之一。

麗寶樂園渡假區探索世界也推出假期限定，12歲以下可免費玩樂園促銷方案活動，鄰近麗寶樂園還有泰安派出所、中科崴立機電公司的櫻花公園，2處賞櫻景點，民眾可以賞櫻、遊樂園。（編輯：張芷瑄）1110225