阿里山各式櫻花接力綻放 228連假迎賓

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阿里山國家森林遊樂區內櫻花品種繁多，近期山櫻花、阿龜櫻（圖）、唐實櫻已盛開，預估3月中園區內數量最多的染井吉野櫻也將接力綻放。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月25日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）阿里山國家森林遊樂區山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻已盛開，3月中染井吉野櫻將接力綻放；另外，石棹地區的昭和櫻與山櫻花開得非常漂亮，228連假是賞花好時機。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，雖然3月10日阿里山花季才開始，但阿里山森林遊樂區內山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻已盛開，預估3月中園區內數量最多的染井吉野櫻將接力綻放。

嘉義林管處副處長李定忠告訴中央社記者，園區內大島櫻、重瓣櫻花類的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻及平戶杜鵑、金毛杜鵑、玉山杜鵑、台灣一葉蘭、多花紫藤等，將會陸續開花至4月。

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嘉義縣長翁章梁昨晚到竹崎鄉中和村石棹一帶賞櫻時指出，阿里山區櫻花品種非常多，梅山鄉太平村、太和村等地的河津櫻、山櫻花都已經盛開，石棹的昭和櫻跟山櫻花，目前也開得非常漂亮。228連假到阿里山看櫻花是不錯的選擇。

嘉義林管處建議遊客，228連假搭乘大眾運輸到阿里山賞花，若自行開車，林管處在台18線88.5至95K往塔塔加方向路肩規劃小客車臨時停車格，沿線並設置10處臨時接駁車站，於上午8時至下午6時提供遊客免費接駁往返阿里山國家森林遊樂區入口。（編輯：謝雅竹）1110225

嘉義林管處25日表示，雖然3月10日阿里山花季才正式開始，但近期阿里山森林遊樂區內的山櫻花、阿龜櫻、唐實櫻（圖）已盛開。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月25日