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新竹縣28日起加開9場次疫苗接種 提供3300劑施打

2022/2/25 18:07
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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹縣政府今天指出，為提高COVID-19疫苗覆蓋率，將從2月28日至3月5日將安排9場次，提供3300劑疫苗讓民眾施打，其中，2700劑為隨到隨打、600劑需線上預約。

新竹縣政府發布新聞稿表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加開疫苗施打場次，2月28日上午9時到上午11時，新埔鎮衛生所供莫德納疫苗第1至3劑；3月1日下午1時30分至下午4時30分，竹北里集會所有BNT疫苗第1至3劑。

3月2日下午2時至下午4時，新埔鎮衛生所供莫德納疫苗第1至3劑；同日的上午10時至上午11時，湖口鄉衛生所有BNT疫苗第1至3劑。

3月3日上午10時至上午11時，湖口鄉衛生所提供高端疫苗第1至3劑；同日下午2時至下午4時，竹北市衛生所提供莫德納疫苗第1至3劑。

3月5日上午8時30分至中午12時，竹北里集會所有莫德納疫苗第3劑；同日上午9時至上午11時30分，新竹縣婦幼館提供莫德納疫苗第1至3劑；同日下午1時至下午4時，中興里集會所將提供莫德納疫苗第2、3劑。（編輯：戴光育）1110225

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