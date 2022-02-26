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屏東海豐「迓男孫燈」遶境 潘孟安與4立委皆扶轎

2022/2/26 18:56（2/26 19:06 更新）
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屏東市海豐地區年度宗教盛會「迓男孫燈」遶境活動26日展開，屏東縣長潘孟安（前右2白衣者）與民進黨籍立委周春米（紅色背心者）到場參與，一同扶轎。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月26日
屏東市海豐地區年度宗教盛會「迓男孫燈」遶境活動26日展開，屏東縣長潘孟安（前右2白衣者）與民進黨籍立委周春米（紅色背心者）到場參與，一同扶轎。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月26日
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東市海豐地區年度宗教盛會三山國王廟「迓男孫燈」遶境活動，今天上午11時展開，今年的燈首為謝姓。屏東縣長潘孟安與立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱和蘇震清皆到場扶轎。

「迓男孫燈」遶境活動展開，由潘孟安與周春米一同扶轎出廟，接著蘇震清也到達現場扶轎，再由莊瑞雄與鍾佳濱一同扶轎繞境。

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添男丁家庭依照習俗向廟方「報燈」參加隔年元宵節的「迓男孫燈」，首位「報燈」者稱為「燈首」。廟方人員指出，今年的燈首為謝姓，父親是個上班族，跟著王爺遶境感到相當高興。

三山國王廟是海豐地區信仰中心，每年元宵節舉行的「迓男孫燈」遶境是當地百年傳統活動，這次因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期至今天登場，吸引許多民眾參加。（編輯：郭諭儒）1110226

屏東市海豐三山國王廟年度盛事「迓男孫燈」遶境活動26日上午熱鬧展開，民進黨籍立委莊瑞雄（前右）與立委鍾佳濱（紫色背心者）到場共襄盛舉，一同扶轎。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月26日
屏東市海豐三山國王廟年度盛事「迓男孫燈」遶境活動26日上午熱鬧展開，民進黨籍立委莊瑞雄（前右）與立委鍾佳濱（紫色背心者）到場共襄盛舉，一同扶轎。（莊瑞雄服務處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年2月26日
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