不因疫情中斷194年歷史 彰化文德宮燈排遶境長沙村

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）因疫情延期的彰化花壇鄉文德宮燈排遶境活動，今晚進入重頭戲，民眾扛著燈籠製作成的燈排，從文德宮出發前往長沙村遶境，祈求國泰民安，讓這項今年邁入第194年的活動延續下去。

彰化縣政府文化局人員告訴中央社記者，相傳花壇鄉出身的翰林曾維楨陪皇帝賞花燈時，感念父母養育他成人，得到功名後卻無法陪父母賞燈，因此落淚辭官回鄉，道光皇帝為嘉慰其孝行，頒旨特許花壇白沙坑每年元宵節可比照京城大迎花燈，後來活動演變成燈排遶境活動，文化局也將燈排遶境活動登錄為彰化縣無形文化資產。

10多個由燈籠製作成的燈排，傍晚在文德宮廣場集結，準備前往花壇白沙坑人數最多的長沙村遶境；文德宮管委會主委李錫圭接受媒體聯訪時說，每年文德宮都在元宵節舉辦燈排遶境活動，今年已邁入第194年，即使遇到戰亂，也是把活動改到白天舉行，不曾中斷。

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李錫圭指出，今年因遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後舉辦燈排遶境活動，後來向福德老爺請示，老爺指示改在2月25日至27日舉行，25日及26日先在文德村及白沙村遶境；而為做好防疫，他們要求參與燈排遶境活動的工作人員戴口罩，也控制遶境隊伍陣頭人數在400人內。

今晚在燈排遶境隊伍出發前，彰化縣長王惠美特別來到文德宮，向福德老爺上香祈求國泰民安，也感謝福德老爺讓燈排遶境活動平安順利舉行，至於長沙村遶境路線經過之處，也有民眾擺出香案迎燈排，感謝福德老爺庇佑。（編輯：陳仁華）1110227