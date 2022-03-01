更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

推農村綠色照顧計畫 台南8社區獲補助

2022/3/1 12:15（3/1 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（前排左4）等人1日上午前往白河區草店社區參訪，了解社區多年來執行農村再生與長照相關計畫成果。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月1日
台南市長黃偉哲（前排左4）等人1日上午前往白河區草店社區參訪，了解社區多年來執行農村再生與長照相關計畫成果。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南1日電）行政院農委會水土保持局台南分局推動農村社區綠色照顧計畫，台南市111年度共有8個社區獲得補助，其中白河區草店社區成立「草地不老店工坊」，結合社區產業及長照獲肯定。

台南市長黃偉哲今天與水土保持局台南分局副分局長祝瑞敏等人前往白河區草店社區參訪，了解社區長年來執行農村再生計畫、關懷據點、長照2.0巷弄長照站及延緩失能課程等成果。

台南市政府提供資料指出，草店社區已培訓多名高齡志工並提供長者共餐等服務，今年更獲水土保持局「農村社區綠色照顧計畫」補助。

市府指出，社區成立的「草地不老店工坊」，由居民提供場地、更新廚房設備，提供綠飲食、綠療癒等服務，並與遠東科技大學合作導入「產地到餐桌」概念，將農特產化為中餐及烘焙美食，還跨域整合後壁稻米、白河蓮子蓮藕、東山咖啡、柳營鮮奶等在地產業，凸顯地方特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府表示，社區成立「直賣所」販售台南市各社區青農特色產品，並透過培訓課程讓長者共同經營工坊，串聯農村深度體驗，提供遊客社區參訪行程、農特產品及社區風味餐，最後成立基金讓盈餘回饋社區。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，綠色照護的重要性與影響力持續增加，結合銷售在地特色農產品，盈餘回饋社區後，可以舉辦更多共餐或社區活動，為社區居民帶來福利，一舉多得，市府會盡力給予協助，將農路、水路建設做好，支持社區永續經營發展。（編輯：陳仁華）1110301

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族