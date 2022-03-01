澎湖特教藝術作品聯展 展出天使獨特美感

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澎湖國民中小學特殊教育班「以愛為名，用畫訴心」的藝術與人文作品聯展，1日起在馬公航空站出境大廳展出，作品豐富多元。（澎湖縣政府提供）中央社 111年3月1日

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（中央社澎湖縣1日電）澎湖特教班的孩子以獨特創意畫作，描繪出澎湖意象、海洋世界、動物樂園及生活記趣等多元作品，還親自介紹自己的創作，展現樂觀與希望。

澎湖縣政府教育處表示，今年國民中小學特殊教育「藝術與人文作品聯展」，今天起在馬公航空站展出，包括有馬公、湖西國小及馬公國中3校特教學生，作品多元，展出有水彩、色筆、拼貼、拓印等27件作品。

特教班孩子們展出作品中，除了特教班孩子的聯合作品，包括以蠟筆聯合繪圖澎湖海上花火節的盛況，勾勒出西瀛虹橋的七彩燈光與揮灑夜空的煙花；也有運用不同的媒材及大膽的色彩，仿作抽象藝術大師的經典抽象畫；廢紙的搓揉及水彩的渲染編織雙心石滬浪漫的故事外，也同步展出個人的畫作，描繪澎湖意象、海洋世界、動物樂園及生活記趣等。

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縣府教育處長蘇啟昌代表縣府對這群天使們提到，雖不擅於表達，但以自己的創作，以澎湖為本，將家鄉的地理風貌及人文風情等結合，創意發想一幅幅的作品，展現出獨特美感，透過自己的解說，讓圖畫會說話，傳達樂觀與希望的意象，表達肯定，也感謝3校師長的協助，促成這次特展。

澎湖特教「以愛為名，用畫訴心」的藝術與人文作品聯展，今天起至3月31日止，在馬公航空站出境大廳展出，作品豐富多元，別具特色，民眾或旅客出境時可前往參觀，給予孩子們更多的鼓勵與肯定。（編輯：黃世雅）1110301