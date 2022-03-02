台南「長輩共遊趣」 揭開銀髮族輕旅行序幕

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（中央社記者張榮祥台南2日電）台南市已建置378個社區照顧關懷據點，市長黃偉哲今天宣布啟動「長輩共遊趣」活動，為台南銀髮族輕旅行揭開序幕，預定開團100梯次，3月起每個月10梯次至12梯次。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心啟動「社區照顧關懷據點輕旅行-長輩共遊趣」活動，為台南銀髮族輕旅行揭開序幕，象徵樂齡健康生活與地方觀光永續發展共存共榮。

黃偉哲指出，目前台南市已建置378個社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、健康促進、電話問安、餐飲等服務，老人不僅要身體健康，還要能參與社會活動，透過持續的社會參與、志願服務或終生學習，讓老化成為一個積極的過程。

他表示，老人除走出戶外充實休閒生活、參加關懷據點活動，還可成為銀髮志工，透過參與志願服務及社區公共事務，活絡人際關係，增進社會參與機會，達到在地健康、活躍老化的目標。

黃偉哲說，透過政府因勢利導規劃的輕旅行，讓老人休閒遊憩有更好玩的地方，增添知性和感性。市府規劃的生態教育、農園、養殖場、文化館和觀光工廠等景點，讓老人玩樂，還可學到有用的資訊和知識。

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台南市政府發布新聞稿指出，市府已為台南銀髮族規劃19個優質特色景點，預定開團100梯次，3月起每月10梯次至12梯次，採線上（掃描QRcode、照管中心官網）和書面報名，每梯次50人，額滿就開團。

台南銀髮族輕旅行活動地點，包括柳營區八老爺-乳牛的家、六甲區九品蓮花生態教育園區、官田區台南鴨莊休閒農場、大內區走馬瀨農場、麻豆區吉園休閒農場、楠西區揚梅吐氣、龜丹休閒體驗農園等。（編輯：張芷瑄）1110302