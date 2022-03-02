易淹水地區設影像監視 屏東提升智慧防災預警能力

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（中央社屏東縣2日電）屏東縣推動「智慧防災計畫」，在淹水發生頻率較高地區，建置影像監視站、水位站及淹水感測器。民國111年爭取水利署補助新台幣858萬元，增設16處影像監視站及1處水位站。

屏東縣政府水利處今天表示，屏東縣近幾年淹水災害雖較過往降低許多，但仍有部分地區發生積淹水情形。因此，縣府持續推動「智慧防災計畫」，在容易發生外水溢淹情況，以及淹水事件發生頻率較高地區，建置影像監視站、水位站及淹水感測器。

依水利處統計，已於110年底完成增設5處水位站及5處影像監視站。目前全縣水情監控系統計有38處水位站、54處影像監視站（169支攝影機），以及18處淹水感測器等水情設備。

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水利處新聞稿指出，依屏東地區淹水災害的調查分析，高強度降雨易造成大規模淹水，有鑑於此，縣府團隊除了以工程手段強化縣內水災防護能力以外，制定相關非工程措施或提升淹水災害防護和應變能力，有其急迫性且必要性。

111年爭取經濟部水利署補助計畫，計畫金額858萬元，於轄內易淹水地區增設16處影像監視站及1處水位站，以健全水情監控系統，有效掌握颱風豪雨期間即時水情；且依據相關即時水情狀況，配合水情研判分析，河川及區域排水警戒水位與警戒雨量，提供予防災指揮官研判執行防災、避難疏散等重要決策參考，提升災害預警能力，保護居民生命財產安全。（編輯：黃世雅）1110302