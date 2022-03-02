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宜蘭國中小班班有冷氣5/1啟用 家長免繳電費

2022/3/2 16:03（3/2 16:16 更新）
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宜蘭縣政府2日表示，縣內100所國中小校園的冷氣空調相關設備都已裝設完成，裝設點包含班級教室、專科教室、圖書館、附設幼兒園，預定5月1日正式啟用。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月2日
宜蘭縣政府2日表示，縣內100所國中小校園的冷氣空調相關設備都已裝設完成，裝設點包含班級教室、專科教室、圖書館、附設幼兒園，預定5月1日正式啟用。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月2日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）宜蘭縣政府今天表示，配合中央推動的「班班有冷氣」補助，縣內100所國中小校園的相關設備都已裝設完成，預定5月1日正式啟用，家長免繳電費。

縣府發布新聞稿指出，行政院於109年7月宣布推行「班班有冷氣」政策，教育部配合前瞻基礎建設訂定「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，為期3年，包含電力系統改善、冷氣裝設及能源管理系統。

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縣府表示，中央核定補助宜蘭縣經費共計新台幣6億9553萬元，在縣府及各校努力之下，已於今年3月1日全面測試與裝設完成，達成班班有冷氣的目標，確保縣內100所國中小都有冷氣機，裝設點包含班級教室、專科教室、圖書館、附設幼兒園。

教育處補充，日後每年5、6、9、10月共4個月期間，學校可以使用冷氣，至於日常電費及維護費，宜蘭縣每年預估需要1800萬元電費及維護費，將由行政院全額補助，納入學校預算，不會向家長收取額外費用，減輕家長負擔。（編輯：李錫璋）1110302

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