台東縣府首開樹木撫育修剪課程 提供正確照護方法

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校園樹木管理受到重視，台東縣政府辦理國中小總務主任理論與實務兼具的研習課程，邀請行政院農委會林試所福山研究中心老師陳正豐（右）講解，提供正確的照護方法和知能，達成樹木安全及有效健康管理。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）校園樹木管理受到重視，台東縣政府首次開辦樹木撫育修剪課程，邀學校總務主任參加，希望能提供樹木正確的照護方法和知能。

台東縣政府教育處從2日至4日分3梯次辦理國中小總務主任理論與實務兼具的研習課程，主要研習內容是「樹木撫育修剪的基本原理和實務」，減少總務主任摸索學習的時間。

課程邀請行政院農委會林試所福山研究中心老師陳正豐講解「木本植物修剪理論與實務」，藉由圖表說明樹木枝條姿態與相互關係。

另外也帶到戶外結合實務課程，強調修剪樹木的重點在於觀察枝皮樑脊的位置，搭配正確的修剪角度與方式，避免過大的傷口與撕裂傷，輔以南寶樹脂混合植物賀爾蒙塗抹於枝條切口處，使樹木得以良好癒合。

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台東縣政府教育處長林政宏表示，這次研習安排2節實習課程，讓與會主任有實務上的觀察與操作，既能確保學習品質，亦能將理論落實於實務之中，希望能為維護校園綠色資源，提供正確的照護方法和知能，達成樹木安全及有效健康管理，學校能成為樂活工作的優質環境，社區民眾親近休閒的場域，樹木成長茁壯的家園，這也是台東縣政府首次舉辦樹木修剪撫育課程。

台東縣長饒慶鈴表示，「十年樹木，百年樹人」，校園老樹需要長時間的規劃與保護，這次增能課程理念，讓樹木與樹人的培育工作，永續繁衍、生生不息。 （編輯：黃世雅）1110302