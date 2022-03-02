竹市選委會模擬投票 邀身障者體驗流程

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為讓身障投票權人了解投票流程及相關注意事項，新竹市選舉委員會2日起規劃舉辦4場次模擬投票體驗活動，改變以往宣導方式，帶領身障者直接體驗投票。（新竹市選委會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月2日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市選舉委員會為讓身障投票權人了解投票流程及相關注意事項，今天起規劃舉辦4場次模擬投票體驗活動，鼓勵身心障礙者在11月26日安心投票，勿放棄自己權利。

新竹市選委會今天發新聞稿表示，地方公職人員選舉將於111年11月26日舉行，為使身心障礙投票權人瞭解投票流程、防疫規定及政府對身心障礙投票權人的協助措施，改變以往宣導方式，帶領身障者直接體驗投票。

新竹市選委員會指出，自3月2日至16日，與社團法人新竹市智障福利協進會合作辦理4場次體驗活動，約計60名身障者參與。

竹市選委會表示，為讓身心障礙者安心投票，此次活動特別說明消毒、社交距離等防疫規定，讓身障者攜帶著身分證、印章及投票通知單進入投票所，排隊進行身分查驗後開始投票。

竹市選委會表示，除要求區選務作業中心依法完成無障礙設施場地外，投票所的佈置會特別注意，例如明確標示、票匭高度、寬敞的圈票處等，以利身障者進入投票所投票。

竹市選委會表示，身障者千萬不要放棄自己的權利，中選會與地方選委會已提供多項協助身心障礙者投票的措施，呼籲11月26日記得去投票。（編輯：黃世雅）1110302