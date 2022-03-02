海潮掏空邊坡 竹南假日之森木棧道啟動修復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗竹南假日之森濱海人行木棧道，因海潮不斷侵蝕掏空下方邊坡，造成木棧道基礎裸露，恐有邊坡滑落之虞，縣府110年9月緊急封閉人行木棧道，編列經費辦理修復，近期開工，預計7月全數完工。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣竹南鎮「假日之森」濱海人行木棧道因下方邊坡遭海潮侵蝕掏空，基礎裸露，危及遊客安全，縣府緊急封閉辦理修復作業，近期開工，預計7月完工。

假日之森濱海人行木棧道，因海岸線突堤效應影響局部海流，海潮不斷侵蝕掏空下方邊坡，造成木棧道基礎裸露，恐有邊坡滑落之虞，不僅影響通行，也可能危及遊客安全，苗栗縣政府文化觀光局去年9月緊急封閉人行木棧道，編列新台幣400萬元經費辦理修復。

文觀局今天透過新聞稿表示，修復作業已於近期開工，預計7月全數完工，施工內容包含邊坡擋土牆、綠美化及木棧道修復，完工後木棧步道將重新啟用，提供民眾人行散步好空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文觀局指出，短期內先完成邊坡修復工程，未來長期性將朝二級海岸防護整合規劃，希望在龍鳳漁港北側、青天泉到青草漁港實施養灘定砂、拋石保護工程，減緩海岸侵蝕。

文觀局表示，竹南龍鳳漁港南邊有假日之森、親子之森、長青之森3處濱海森林遊憩區，各區以步道或自行車道方式串接而成，其中假日之森內「海洋青年創業基地」集合海洋教育、藝術創作、海上休閒等活動，是縣府發展海岸慢魚運動重要據點，也是除了北海岸、宜蘭、台東及墾丁知名衝浪景點外，西部海岸備受推崇的衝浪點。（編輯：張雅淨）1110302