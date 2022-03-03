北市府設區聲援烏克蘭 柯文哲將捐10萬元

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台北市政府3日舉行「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動，在市府中庭設置背板，歡迎民眾貼上寫著祝福話語的便條紙，市長柯文哲（2排右3）並同時宣布，將以個人名義捐出新台幣10萬元。中央社記者陳昱婷攝 111年3月3日

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）為聲援遭俄羅斯入侵的烏克蘭，台北市政府今天開始在中庭設置一面背板，讓民眾貼上寫著祝福話語的便條紙，市長柯文哲同時宣布，將以個人名義捐出10萬元。

台北市政府今天下午舉行「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動，歐洲經貿辦事處長高哲夫、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文、比利時台北辦事處長文浩德、波蘭台北辦事處長高則叡等外國使節及烏克蘭學生代表均到場支持。

柯文哲致詞表示，這個活動是代表對烏克蘭的支持，而他將以個人名義捐款新台幣10萬元。此外，由於許多烏克蘭難民逃離家鄉至波蘭，將先緊急申請重大災害民間捐款給波蘭首都華沙，目前重大災害民間捐款專戶還剩下約5000萬元。

台北市政府發言人陳智菡補充，目前援助華沙的金額尚未確認，將先等民間捐款管理委員會同意。先前援助四川震災等國際重大事件，也都是動用此專戶。

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台北市政府涉外事務總監周台竹在活動後受訪表示，現在全世界都在關注烏克蘭的危機，為表達台北市的關心，今天開始在市府中庭布置一個以烏克蘭國旗為發想設計的背板，讓民眾可以將支持的話語寫在藍色或黃色的便條紙上，並將便條紙貼上背板展現心意。

周台竹轉述烏克蘭學生代表致詞強調，現在充斥的很多來自俄羅斯方面的假消息，希望大家相信烏克蘭，不要聽信假消息。（編輯：張銘坤）1110303