黃捷接獲陳情停電導致遺體險退冰 高市殯葬處澄清

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）303全台大停電，高雄市議員黃捷今表示接獲一名喪子之痛母親陳情，因停電擔心殯儀館兒子遺體會化掉。高市殯葬處回應，備用發電機昨正常運作，期間也未接獲民眾反映有退冰疑慮。

高雄市殯葬管理處新聞稿指出，針對昨天上午因興達電廠開關場事故，造成全台無預警停電，殯儀館平時預應方案，停電當下備用發電機立即運作，冷凍櫃、火化場及禮廳都正常運作。對於黃捷臉書所提「大體有退冰疑慮」，殯葬處回應，停電期間一殯及二殯民眾治喪都順利完成，期間也沒接獲民眾反映。

黃捷臉書上PO文「南部人的無奈，台電知道嗎？」她指出，高雄昨天上午9時起停電整整12小時，接到民眾不斷陳情。最令人心疼的，這名喪子之痛的媽媽陳情因為斷電，兒子遺體在殯儀館冷凍櫃快要退冰，頻頻問起「電什麼時候才會來，很擔心遺體化掉」。

黃捷說，中北部昨天午前都已復電，大概很難想像停電12小時到底對生活、民生、經濟造成多大不便，更是揮之不去的夢魘。身為高雄民代，她懇請全台灣人審慎看待用電，更該聽見南部人的心聲，多一份同理心。

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黃捷不滿指出，高雄是發電比較多的地方，結果送電卻是最慢。高雄人不是次等公民，長期南電北送，去年4個公投，高雄已經用「不同意」最高票表達對南北供電失衡的怒吼，而當意外發生時，高雄卻還是首當其衝得承擔斷電、斷水災難！

黃捷質疑，一個人為疏失就讓全台遭殃，電網系統脆弱到不可思議，竟沒有任何分階段防堵機制，也沒有任何風險分散機制。「一定會追究到底，要求台電全面檢討，還給高雄人一個交代！」（編輯：孫承武）1110304