2022民眾黨第3波提名 屏東2議員2代表1里長

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）台灣民眾黨中央黨部公布2022年九合一大選第3波提名名單，在屏東縣推出2名縣議員參選人、2名鄉鎮市代表參選人及1名里長參選人。

民眾黨昨天公布第3波2022年地方選舉名單，民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中央社記者表示，擬參選屏東市第1選區（屏東市）縣議員的陳炫言，是具備駐外經驗的退役軍官，看見屏東青年低薪與就業問題嚴重，希望強化農漁產品供應鏈、興建社會住宅、活絡各社區活動中心功能。

林育先指出，屏東縣第4選區（萬丹鄉、新園鄉、東港鎮）提名深耕地方多年的民眾黨屏東縣黨部副主委、立委蔡壁如東港服務處主任葉信興。

林育先說，尋求連任的現任潮州鎮民代表林耀宗，具備物理治療師專業，能隨時提供社區醫療資訊。

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被提名屏東市北區市民代表的郭泰安，目前從事生技業。林育先表示，郭泰安曾從軍、從事農業、養殖業，深知產業的問題，民眾的需求。

林育先說，擬參選屏東市公園里長的蘇金秋，經營餐飲業，非常有服務熱忱，常協助弱勢族群，近日大停電，更是義不容辭協助指揮交通。林育先表示，民眾黨透過海選制度，經嚴謹審查產生參選人，堅持清廉勤政精神。（編輯：郭諭儒）1110305