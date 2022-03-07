台東TTPush APP將升級 可跨縣市線上繳停車費

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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）台東縣政府TTPush 踢一下APP提供虛擬貨幣台東金幣、宣導縣政等服務，擁有逾10萬名會員及400間在地特約商家，預計10日新推出Web網頁版與跨縣市線上繳停車費等，功能再升級。

台東縣政府今天發布新聞資訊表示，TTPush 踢一下APP推出至今已滿5週年，深受民眾喜愛，目前累積會員數已超過10萬人。TTPush 踢一下APP連結政府、商家及民眾等3方，推動數位治理、數位生活、數位經濟的生活體驗。

其中，對縣府方而言，能利用訂閱模式精準傳達公共事務給需要的民眾，透過發放台東金幣代替傳統購買宣導品，減少地方政府經費外溢他縣市及宣導廢棄物的處理；民眾則能使用金幣至特約商進行消費折抵，創造數位經濟新商機與民眾體驗數位生活，建構創新模式，體現台東特有的慢經濟精神。

預計於3月10日啟用的TTPush 踢一下APP新功能，包括停車費功能升級、讓會員不僅在台東當地，連外縣市的路邊停車，費用也能使用台東金幣直接線上繳納；APP介面語系擴增，除原先的英文外，增加日、韓文供選擇，方便外籍人士操作。

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另研發使用手機瀏覽器即可操作的Web網頁版，只要於TTPush LINE官方帳號（https://lin.ee/tjBRn19）進入網頁介面，即可輕鬆使用。

台東縣政府國際發展及計畫處資訊發展科指出，目前也針對跨縣市的金幣交換機制進行研擬，期盼未來能讓其它有開發類似金幣功能的縣市，民眾可藉由金幣交換的機制也能消費折抵。民眾可於3月10日以後至Google Play或App Store更新。（編輯：戴光育）1110307