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北市布建社區心理衛生中心 首處據點設在萬華

2022/3/7 16:47
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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市衛生局為加強心理衛生，將廣布社區心理衛生中心據點，首區由萬華開始，提供專業醫事照護、心理諮商、家屬支持與照顧技巧等，目標為2025年完成6個心衛中心。

台北市衛生局今天為台北市社區心理衛生中心萬華分區舉行揭牌記者會。衛生局表示，為將專業資源挹注社區、照顧民眾身心健康，北市將廣布社區心理衛生中心據點。

衛生局說，社區心理衛生中心除可接受民眾諮詢各單位轉介，提供專業醫事照護，陪伴民眾面對壓力與維護心理健康外，也有駐點心理師提供個別或團體心理諮商與治療服務，職能治療師提供個案職業重建服務等。

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此外，對於憂鬱症與長者照護，或職場、災難心理衛生等專門議題也有各類知能衛教，且定期開辦紓壓、人際、家屬支持與照顧技巧等課程，民眾皆可免費參加。

衛生局指出，預計2025年將完成6個心衛中心，除了萬華，文山、北投、信義、內湖等地都在規劃中。首區由萬華出發是考量資源問題，且萬華在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中受創頗深，盼提供受影響民眾諮商服務。（編輯：李錫璋）1110307

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