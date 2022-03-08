更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股盤中又重挫逾300點 跌破17000點
首頁 / 地方

北市慶祝國際婦女節 鼓勵運動愛自己

2022/3/8 11:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北8日電）今天是國際婦女節，台北市社會局攜手婦女館推出慶祝活動，鼓勵民眾停下繁忙腳步，以運動關心、愛護自己，並準備Switch遊戲機、Beats耳機等好禮抽獎。

響應國際婦女節，台北市社會局與台北市婦女館今天推出「好好運動樂」慶祝活動，設計具有「愛婦女」意涵的「樂馥妮」虛擬人物，結合線上互動心理測驗體驗，希望女性找到適合的運動，停下腳步關心自己、愛護自己。

台北市副市長黃珊珊透過預錄影片指出，台北市約有100多萬名女性人口，其中僅約3分之1有規律運動的習慣。現代女性認真投入事業與家庭，忙著工作還要照顧小孩，更壓縮了運動時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃珊珊說，她是在7年前生過一場重病後才開始培養運動習慣，每天上午花半小時，在家裡一邊運動、一邊看新聞，鼓勵所有女性在忙碌之餘仍規劃些時間運動，「先愛自己，關心自己，才有餘力照顧身邊的人。」

社會局長周榆修表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「好好運動樂」活動採全網路線上方式辦理，邀請女性一起觀看運動教學影片活動筋骨，在家維持健康，且即日起到21日期間，完成任務並公開分享貼文，就有機會抽中任天堂Switch健身環大冒險組、Beats Studio Buds耳機、Garmin Lily運動手錶等好禮。（編輯：李亨山）1110308

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族