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三八婦女節 新北陶博館展38件女性作品呈現女力

2022/3/8 14:45（3/8 15:16 更新）
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配合3月8日國際婦女節，新北市陶瓷博物館即起至27日，推出「以人為中心點—臺灣陶瓷雕塑學會創作展」，集結17名女性創作者、38件陶藝作品，展現女性藝術家內心柔軟及豐沛創造力。（新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月8日
配合3月8日國際婦女節，新北市陶瓷博物館即起至27日，推出「以人為中心點—臺灣陶瓷雕塑學會創作展」，集結17名女性創作者、38件陶藝作品，展現女性藝術家內心柔軟及豐沛創造力。（新北市立鶯歌陶瓷博物館提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月8日
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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）今天是婦女節，新北市陶瓷博物館即起至27日，推出「以人為中心點—台灣陶瓷雕塑學會創作展」，集結17名女性創作者、38件陶藝作品，展現女性藝術家內心柔軟及豐沛創造力。

新北市立鶯歌陶瓷博物館今天發布新聞稿表示，配合3月8日國際婦女節，即起至27日，在1樓陽光特展室推出「以人為中心點—臺灣陶瓷雕塑學會創作展」。

陶博館長張啟文在新聞稿中指出，這次展覽由17名女性陶藝創作者透過陶瓷藝術展現內心柔軟及豐沛創造力，同時打破藝術領域的職業性別刻板印象，轉化陶土本質厚重樣貌，創作出溫暖有愛的作品，盼激起觀眾對生命的靈感和動力。

張啟文表示，共計展出38件作品，其中王秀琴「落入凡間的天使」記錄她經歷懷孕數月，當時心裡期待到孩子出生過程，分享懷抱孩子感受到有如天使降臨的喜悅心情。

彭雅美作品「大地女神」則擷取宇宙創造之母意象，以數百蕨葉細緻柔美的風采，呈現母性孕育且包容世間萬物的愛與慈悲。（編輯：李錫璋）1110308

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