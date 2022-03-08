高雄市慶祝婦女節 陳其邁宣布擴大孕婦補助

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市政府慶祝婦女節，市長陳其邁今天出席活動除贈送花束給醫護女力代表外，更宣布今年起擴大弱勢孕婦產檢車資補助；坐月子到宅服務第一胎補助同時增加至120個小時。

高雄市政府今天舉辦「2022高雄婦女節」活動，陳其邁出席致贈花束給醫護女力代表，感謝醫護在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間辛勞，不論醫療、社福、社工等人力，女性朋友為高雄做了很大貢獻，他代表市府感謝所有女性醫護防疫同仁。

陳其邁致詞時宣布，針對偏鄉公車式小黃及對弱勢孕婦產檢車資補助，今年計劃擴大補助對象，公立幼兒園增設班級數為全國最多，公托去年增加了5家，今年底將會再增設25家，減輕家長負擔；另坐月子到宅服務第一胎補助，今年起會再從100小時增加到120個小時，每天4小時，30天的月子「坐好坐滿」。

他也指出，照顧婦女權益包括設立新住民會館、岡山北分館，除了新住民朋友可在此聯誼開會，或是提供各項社福補助照顧等服務。更重要的是作為新住民朋友的娘家，有任何法律需求或需要社福支持，市府都會全力協助新住民朋友。

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他也說，自己上任後重視婦女權益，市府女性一級首長比例超過3成以上，是六都最高，女性主管任用比例將近5成。

社會局表示，為邀請市民共同參與「2022高雄婦女節」活動，市府與打狗文史再興會社合作辦理「高雄．女力時代」展覽，在鼓山區捷興二街與鼓元街巷弄街廓中，辦理開放式展覽。更多「2022高雄婦女節」活動資訊，可上高雄市政府社會局婦女館等臉書粉專查詢，或與社會局婦女館07-3979672聯繫洽詢。（編輯：卞金峰）1110308