彰化新芽連線成軍 5人拚民進黨議員初選打團體戰

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）由5名彰化縣民進黨議員擬參選人及現任議員組成「彰化新芽連線」今天成軍，投入縣議員黨內初選。有成員說，黨內彰化縣長人選未定，沒有母雞帶領小雞，小雞只好連線打團體戰。

民主進步黨籍彰化縣議員擬參選人楊子賢、藍駿宇、劉珊伶及彰化縣議員張欣倩、洪騰明等5人今天在彰化八卦山大佛前召開記者會，宣布5人組成「彰化新芽連線」，秉持青年清廉共同理念，投入縣議員黨內初選。

爭取彰化縣第1選區議員提名的楊子賢說，5名成員在彰化讀書、成長，有碩士生、新手父母及長期在基層服務的政治工作者，大家都對彰化有許多期許，也憂心彰化現況，於是共組連線取名為「新芽」，希望成員們能在彰化這片土地上種出新芽。

爭取彰化縣第5選區議員提名的劉珊伶表示，她原本擔任國會助理，有了小孩後，週一到週五在台北工作，其餘時間則回到彰化照顧小孩，投入議員選舉主要希望給孩子美好未來。

爭取彰化縣第4選區議員連任提名的張欣倩指出，新芽連線未來每週將針對縣民關心的公共議題提出政見規劃，也會對彰化縣長王惠美的施政錯誤嚴厲批判。

媒體詢問，新芽連線成員是否因在黨內同派系才會結合。對此，楊子賢表示，連線成員先前都有一起工作經驗，且理念相同，才會組成連線。

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也有連線成員透露，目前黨內初選民調時間未定，黨籍彰化縣長提名人選也遲遲無法出爐，選舉需要母雞帶小雞，但一直無法確定誰是母雞，不管是新人或現任議員都有焦慮感，才會串連在一起團結拚初選。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富接受媒體聯訪時指出，民進黨彰化縣議員提名作業及名額，因彰化申請升格直轄市而暫緩核備，黨內初選時間目前還未確定，提名名單最慢5月底前一定要完成。民進黨籍彰化縣議員現有13席，縣黨部規劃提名24人。（編輯：戴光育）1110309