台南新市甘藷寒害列現金救助 市府籲農民速申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

今年2月因低溫及降雨造成台南新市栽種甘藷（地瓜）裂果嚴重，農委會10日公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，市府提醒符合資格農民儘速提出申請。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）今年2月因低溫及降雨造成台南市新市區栽種的甘藷（地瓜）裂果嚴重，行政院農業委員會今天公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，南市府籲符合資格農民儘速申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府農業局下午發布新聞稿指出，此次公告新市區甘藷災損每公頃救助新台幣2萬4000元，符合資格的農民可於明天起至21日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局長李建裕表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。（編輯：陳仁華）1110310