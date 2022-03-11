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高雄三民全年齡運動中心斥資4億元 估2024年完工

2022/3/11 12:15（3/11 12:36 更新）
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高雄市政府11日舉辦記者會，公布三民運動中心新建計畫，高雄市長陳其邁（左7）、副市長史哲（右1）、民進黨立委李昆澤（左6）等人共同揭開「三民運動中心」模型。中央社記者曾以寧攝 111年3月11日
高雄市政府11日舉辦記者會，公布三民運動中心新建計畫，高雄市長陳其邁（左7）、副市長史哲（右1）、民進黨立委李昆澤（左6）等人共同揭開「三民運動中心」模型。中央社記者曾以寧攝 111年3月11日
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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高市府今天發布三民運動中心新建計畫，規劃在舊溜冰場原址斥資逾4億元，考量兒童、高齡族群需求，打造滿足全年齡的運動環境，並規劃綠廊及商業空間，預計2年後完工啟用。

高雄市政府今天舉辦記者會公布三民運動中心新建計畫，高雄市長陳其邁、民主進步黨籍立委李昆澤與高市府團隊及多名里長、市議員共同揭開「三民運動中心」模型。

陳其邁致詞表示，目前三民區人口近33萬，是高雄市人口第2大區，未來又即將興建包括「明仁好室」139戶的社會住宅，民眾對室內運動場館有迫切需求。

陳其邁指出，市府將讓老舊溜冰場功成身退，在原址新建運動中心，打造滿足全年齡的運動休閒環境。他也感謝李昆澤向體育署爭取新台幣2億元經費，協助市府興建運動中心。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯表示，三民運動中心總樓地板面積約8400平方公尺，將串聯現有陽明棒球場及網球場，打造競技複合式運動園區。

新運動中心除規劃有25公尺水道溫水游泳池、綜合球場、韻律及瑜珈教室、桌球室、懸吊式阻抗訓練（TRX）教室及飛輪教室等設施，也設置兒童專屬戲水池、兒童肌耐力訓練室。

另外，新運動中心也考量逐漸步入老人化社會，建構無障礙停車位、溫水游泳池無障礙入水設施、無障礙衛浴空間，以及屋頂槌球場，打造全齡多元化的運動環境。

新運動中心由曹毅豪建築師事務所操刀，曹毅豪指出，新運動中心基地位址為陽明溜冰場，整體外觀以灰白色為主體，搭配橘黑跳色呼應運動元素，如陽光般朝氣耀眼。

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新運動中心未來也設計增添許多綠蔭，包括連續寬闊的綠廊人行道、屋頂花園露台等，且內部規劃有可獨立運作的商業空間，滿足周邊生活多面向需求。

高雄市運發局表示，新運動中心區位絕佳，將整合三民、鳳山商圈，吸納兩區運動人口。位址靠近科工館、正義火車站、高速公路，交通便利，共投入經費新台幣4.01億元，今年7月將動工，預計於民國113年完工啟用。（編輯：戴光育）1110311

高雄市政府11日舉辦記者會公布三民運動中心新建計畫，規劃在舊溜冰場原址斥資逾新台幣4億元，打造滿足全年齡的運動環境，並規劃綠廊及商業空間，預計2年後完工啟用。中央社記者曾以寧攝 111年3月11日
高雄市政府11日舉辦記者會公布三民運動中心新建計畫，規劃在舊溜冰場原址斥資逾新台幣4億元，打造滿足全年齡的運動環境，並規劃綠廊及商業空間，預計2年後完工啟用。中央社記者曾以寧攝 111年3月11日
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